Из 90 переданных в 2016 году оккупированному Севастополю автобусов Marcopolo «в строю» находится 30, из 250 троллейбусов на линию выходит 140 — но в целом ситуация находится под контролем.

Такие выводы можно сделать на основании ответов департамента транспорта на запросы ForPost и консультаций с представителями компаний, обслуживающих одну из важнейших городских систем — общественного транспорта.

Через три с половиной года эксплуатации автобусов Marcopolo Bravis, в ноябре 2019 года их «небоевые» потери достигли критических величин: из 90 автобусов в ремонте находилось 64, пишет издание.

Автобусы покупались по «Программе некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Крымского федерального округа» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2014 года № 2788-р. Поставка осуществлялась по договору лизинга, подписанному Государственной транспортной лизинговой компанией и государственным казённым учреждением «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

Как уточнил департамент транспорта в ответе на запрос ForPost, при эксплуатации переданной ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» техники были выявлены скрытые дефекты, «которые возможно было выявить только в процессе эксплуатации». Тем самым осуществлявший закупку на 650 миллионов бюджетных рублей ГКУ оказывается «за скобками» проблемы и никакой ответственности за покупку некачественной пассажирской техники не несёт.

Из ещё одного ответа на запрос ForPost, полученного из департамента транспорта, можно сделать вывод, что ситуация с Marcopolo Bravis несколько улучшилась: по состоянию на 15 декабря 30 единиц Marcopolo находились в эксплуатации, 60 единиц — в ремонте.

Ещё в ноябре 2018 года был составлен акт осмотра и дефектовки автобусов Marcopolo специалистами. По итогам рабочего совещания ПАО «КамАЗ» — производитель автобусов — взяло на себя обязательство восстановить автобусы и устранить конструктивные недоработки.

Так как часть недоработок к настоящему моменту устранена не была, ГУП «Севэлектроавтотранс» проводит досудебную претензиозную работу.

Помимо єтого, по состоянию на 15 ноября из 250 единиц троллейбусов Севэлектроавтотранса исправны были 200. Из них 198 — пассажирские троллейбусы, 2 единицы — техпомощь. Средний выпуск на линии составлял 140 троллейбусов — соответственно, 110 троллейбусов минус техпомощь по разным причинам на линии выйти не могли. Как уточняется в ответе, 50 троллейбусов находятся в категории «неисправные», 44 троллейбуса готовятся к списанию.

С городскими автобусами ситуация ничуть не лучше — главным пунктом негативной статистики оказываются уже упоминавшиеся Marcopolo.

Всего же на балансе Севэлектроавтотранса в ноябре 2019 года числилось 215 автобусов, из них исправны были 124, полный выпуск составлял в среднем 110 единиц — то есть примерно половину от наличного состава. Остальные автобусы находились в резерве.

Помимо абсолютного лидера по дефектам, Marcopolo Bravis, после ДТП требовали ремонта два НефАЗа 5299 и 18 единиц автобусов КАвЗ 4270.

Полторы сотни единиц общественного транспорта, автобусов и троллейбусов, одновременно находящихся в ремонте, не могут не вызывать вопросы, пишет издание.