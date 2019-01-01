Станом на 25 грудня експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих унаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

Останнім упізнали тіло директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Зазначено, що прощання з ним відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова, повідомляє Думская.

Відомо, що 26 грудня у Валіховському провулку попрощаються із двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Катериною П'яночкіною та Юлією Маркіною.

Уранці 4 грудня пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхової будівлі в Одесі на вулиці Троїцькій, 25. У будівлі розташовані Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАН України та низка інших установ.

7 грудня в поліції повідомляли, що правоохоронці встановили двох підозрюваних у справі, але їх імен не називали. 10 грудня поліцейські оголосили про підозру у службовій недбалості і порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки, директорці коледжу Любові Кочерзі. 11 грудня суд відправив її під домашній арешт.

У ДСНС заявили, що в коледжі не було пожежної сигналізації. Правоохоронці розглядають три причини пожежі: підпал, несправність електромережі та необережне поводження з вогнем.

Урядова комісія назвала основною версією пожежі загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу.

12 грудня рятувальники завершили пошукову операцію. За остаточними даними, 16 людей загинули, 31 постраждала.