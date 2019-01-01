Пожежа в Одесі: Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих

16:01 26.12.2019   Одесса

Станом на 25 грудня експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих унаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

Останнім упізнали тіло директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Зазначено, що прощання з ним відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова, повідомляє Думская.

Відомо, що 26 грудня у Валіховському провулку попрощаються із двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Катериною П'яночкіною та Юлією Маркіною.

Уранці 4 грудня пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхової будівлі в Одесі на вулиці Троїцькій, 25. У будівлі розташовані Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАН України та низка інших установ.

7 грудня в поліції повідомляли, що правоохоронці встановили двох підозрюваних у справі, але їх імен не називали. 10 грудня поліцейські оголосили про підозру у службовій недбалості і порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки, директорці коледжу Любові Кочерзі. 11 грудня суд відправив її під домашній арешт.

У ДСНС заявили, що в коледжі не було пожежної сигналізації. Правоохоронці розглядають три причини пожежі: підпал, несправність електромережі та необережне поводження з вогнем.

Урядова комісія назвала основною версією пожежі загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу.

12 грудня рятувальники завершили пошукову операцію. За остаточними даними, 16 людей загинули, 31 постраждала.



Ще на цю тему:

19:15 23.10.2019
Семьи выживших в пожаре лагеря "Виктория" детей требуют 4 миллиона гривен компенсации от Одесского горсовета
10:10 12.10.2018
Бывший директор лагеря "Виктория" останется в СИЗО еще на два месяца
08:14 04.10.2018
Экс-заммэра Одессы не видит своей вины в трагическом пожаре в детском лагере "Виктория"
09:46 15.08.2018
В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО экс-директор лагеря «Виктория»
19:30 26.07.2018
У таборі «Вікторія», де внаслідок пожежі загинуло троє дітей, знайшли рештки кісток
19:36 23.07.2018
Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
10:44 04.07.2018
Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
16:45 30.05.2018
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
21:15 04.05.2018
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
18:35 05.04.2018
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
08:32 27.03.2018
За следствие по делу о пожаре в детском лагере «Виктория» взялась СБУ
20:31 02.02.2018
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
19:00 25.12.2019
У Грузії завершився курс планування багатонаціонального навчання «Rapid Triden»
17:00 25.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в южной Осетии перехватывали беспилотники условного противника
16:15 25.12.2019
Грузия получит от Турции $17 млн на оборону
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 26.12.2019
ЮВО: Танкисты учились уничтожать бронетехнику противника на полигонах в Чечне
18:01 26.12.2019
ЮВО: На полигоне в Ставропольском крае мотострелки проводят боевые стрельбы в составе взводов
15:40 26.12.2019
Вашингтон розробляє стратегію інформаційної війни проти Росії — WP
13:40 26.12.2019
Работники крупнейшей российской авиакомпании готовятся к "больничной" забастовке
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
17:40 26.12.2019
Сирия начала совместную с Россией геологоразведку в Средиземноморье
14:40 26.12.2019
На сході Туреччини затонув човен з мігрантами
13:20 26.12.2019
США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
12:20 26.12.2019
Канал «Стамбул» не связан с выходом ВМС США в Черное море
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 26.12.2019
Держстивідор «Южний» очікує вантажообіг 15,1 млн тонн у 2019 році
18:20 26.12.2019
Назначен первый замначальника российского Следкома по Крыму и Севастополю
17:20 26.12.2019
"Депутаты" Крыма решили избавиться от санатория в Ялте
16:40 26.12.2019
Питерская компания построит дорогу к крепости «Керчь»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд