Чиновники Кіберкомандування США розробляють стратегію інформаційної війни, яка може бути застосована проти високопоставлених російських чиновників і олігархів, в разі втручання Москви в американські вибори в 2020 році.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на колишніх та діючих чиновників, пише Укрінформ.

“Військові кіберчиновники розробляють стратегію ведення інформаційної війни, яка може бути застосована проти високопоставлених російських чиновників і олігархів, в разі втручання Москви в американські вибори в 2020 році через злам виборчої системи або поширення дезінформації”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, згідно з однією з опцій Кіберкомандування США може розкрити конфіденційні особисті дані вищого російського керівництва й еліти, якщо втручання в американські вибори не припиниться. Водночас джерела відмовитися надавати більш конкретні подробиці.

За даними газети, інший можливий варіант, який може використати Вашингтон пов'язаний з дезінформацією, яка спрямована на використання суперництва всередині російського уряду і владних еліт.

Так, у 2016 році помічники у Раді національної безпеки в адміністрації вже експрезидента США Барака Обами розробили декілька кіберкроків проти Росії, аналогічних тим, які зараз розглядаються кіберкомандуванням, але тоді вони не були цікавими керівництву країни.

Як повідомив один з колишніх чиновників, поточна ситуація кардинально відрізняється у порівнянні з 2016 роком.

Зазначається, що будь-яка кібероперація проти Москви буде розглядатися іншими установами, включаючи Державний департамент і ЦРУ, та потребуватиме згоди від міністра оборони США.