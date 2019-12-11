В Украерорусі порахували збитки через анексію Криму Росією

15:20 26.12.2019   Крым

П'ять років анексії Криму Росією завдали Державному підприємству обслуговування повітряного руху України (Украерорух) близько 19 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомив в інтерв'ю "НВ Бізнес" в.о. директора Украероруху Андрій Ярмак, пишет ZN,UA.

"Якщо в 2013 році загальний обсяг становив 530 тисяч польотів, то в 2018 році – лише близько 300 тисяч. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже втричі. Наші спільні недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно в 19 млрд грн", - розповів Ярмак.

За словами в.о. директора Украероруху, в 2013 році на польоти з Європи до країни Південно-Східної Азії припадало 65% транзиту підприємства. Транзитні польоти проводилися переважно в Сімферопольському FIR-і (Flight Information Region).

"Після того, як сталася тимчасова окупація Криму, в березні 2014 року Державіаслужба прийняла рішення закрити повітряний простір над півостровом. Тому транзитні потоки пішли на південь до берегів Туреччини", — пояснив він.

Зараз транзитні потоки становлять трохи більше 40% від загальної кількості обслуговуваних підприємством рейсів авіакомпаній. Це переважно транзит з півдня на північ і зворотно.

Зараз підприємство працює над збільшенням транзиту, відкриті чотири траси над Чорним морем. У 2015 році EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) схвалила ці траси, а в жовтні 2018 року FAA (Федеральне управління цивільної авіації США) визнало їх безпечними.

Зараз цими трасами проходить близько 70 рейсів на добу. Ними користуються МАУ, Georgian Airways, Air Arabia, Windrose, SkyUp Airlines, Air Moldova, Travel Service Airlines (Чехія) та інші авіаперевізники.

Підприємство планує відкривати нові траси в межах району польотної інформації (FIR). "Вони дозволять авіакомпаніям більш гнучко планувати виконання польотів, обирати оптимальні маршрути, скорочувати час польоту і використовувати менше палива", - впевнений Ярмак.

Тим не менш, він вважає глобальне відновлення транзитного потенціалу України питанням швидше політичним.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум щодо статусу Криму. Світова спільнота не визнала результати голосування, а президент Росії Володимир Путін за два дні оголосив про так зване "приєднання" українського півострова до РФ.

Анексія Криму завдала шкоди низці українських підприємств, змушених піти з півострова. Активи, що залишилися, окупанти "націоналізували", не відшкодувавши власникам збиток.

У 2014 році збиток "Ощадбанку" через анексію Криму становив 8,6 млрд грн. Згодом державний банк звертався з позовом до РФ про відшкодування 15 мільярдів гривень збитків.

23 липня Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,31 млрд доларів з РФ в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

Міністерство юстиції РФ оскаржило рішення міжнародного арбітражу. В "Ощадбанку" заявляли, що борг РФ за позовом про компенсацію збитків через втрачені в Криму інвестицій щодня зростатиме на $ 97 тисяч.



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