Затонувший в Севастополе док обещают поднять в течение полугода
|15:01 26.12.2019
|Севастополь
До шести месяцев уйдет на работы по подъему затонувшего в оккупированном Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота.
Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.
"В настоящее время один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъема. Практические работы могут занять до шести месяцев", - сказал собеседник агентства.
15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул ПД-16 со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. После инцидента подлодка Б-380 поднялась на поверхность и позднее была отбуксирована в безопасное место.
Док ПД-16 эксплуатируется со времен Великой Отечественной войны. Во время ЧП экипаж дока боролся за его живучесть до тех пор, пока судно не получило сильный крен, пишет издание.
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