На сході Туреччини затонув човен з мігрантами

14:40 26.12.2019   Турция

Минулої ночі на озері Ван у східній частині Туреччини перекинувся човен з мігрантами із Афганістану, Пакистану і Бангладеш, в результаті чого семеро людей загинули. 

За даними турецької влади, ще щонайменше 64 людини були врятовані і доставлені в довколишні лікарні і притулки, пише Радіо Свобода.

За повідомленнями, судно з більш ніж 70 мігрантами затонуло о 2:30 за місцевим часом неподалік міста Адільджеваз в провінції Бітліс на північному березі озера. П’ятеро людей загинули одразу після аварії, двоє померли в лікарні.

На місці аварії працювали рятувальні служби і водолази.

Поки не відомо, чому мігранти пливли на човні, а не скористалися автомобільним транспортом. Від озера Ван близько до Ірану, але воно повністю розташоване в межах Туреччини.

Туреччина є основним пунктом перетину для мігрантів, які прямують до Європи.



Ще на цю тему:

11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
22:16 12.07.2019
Курорти Туреччини затягнуло димом
16:41 02.05.2019
В Стамбуле произошел пожар на борту строящегося легкого авианосца "Анадолу" / Видео
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
10:24 13.12.2018
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
19:00 25.12.2019
У Грузії завершився курс планування багатонаціонального навчання «Rapid Triden»
17:00 25.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в южной Осетии перехватывали беспилотники условного противника
16:15 25.12.2019
Грузия получит от Турции $17 млн на оборону
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 26.12.2019
ЮВО: Танкисты учились уничтожать бронетехнику противника на полигонах в Чечне
18:01 26.12.2019
ЮВО: На полигоне в Ставропольском крае мотострелки проводят боевые стрельбы в составе взводов
15:40 26.12.2019
Вашингтон розробляє стратегію інформаційної війни проти Росії — WP
13:40 26.12.2019
Работники крупнейшей российской авиакомпании готовятся к "больничной" забастовке
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
17:40 26.12.2019
Сирия начала совместную с Россией геологоразведку в Средиземноморье
14:40 26.12.2019
На сході Туреччини затонув човен з мігрантами
13:20 26.12.2019
США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
12:20 26.12.2019
Канал «Стамбул» не связан с выходом ВМС США в Черное море
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 26.12.2019
Держстивідор «Южний» очікує вантажообіг 15,1 млн тонн у 2019 році
18:20 26.12.2019
Назначен первый замначальника российского Следкома по Крыму и Севастополю
17:20 26.12.2019
"Депутаты" Крыма решили избавиться от санатория в Ялте
16:40 26.12.2019
Питерская компания построит дорогу к крепости «Керчь»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд