На сході Туреччини затонув човен з мігрантами
|14:40 26.12.2019
|Турция
Минулої ночі на озері Ван у східній частині Туреччини перекинувся човен з мігрантами із Афганістану, Пакистану і Бангладеш, в результаті чого семеро людей загинули.
За даними турецької влади, ще щонайменше 64 людини були врятовані і доставлені в довколишні лікарні і притулки, пише Радіо Свобода.
За повідомленнями, судно з більш ніж 70 мігрантами затонуло о 2:30 за місцевим часом неподалік міста Адільджеваз в провінції Бітліс на північному березі озера. П’ятеро людей загинули одразу після аварії, двоє померли в лікарні.
На місці аварії працювали рятувальні служби і водолази.
Поки не відомо, чому мігранти пливли на човні, а не скористалися автомобільним транспортом. Від озера Ван близько до Ірану, але воно повністю розташоване в межах Туреччини.
Туреччина є основним пунктом перетину для мігрантів, які прямують до Європи.
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