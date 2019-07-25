Минулої ночі на озері Ван у східній частині Туреччини перекинувся човен з мігрантами із Афганістану, Пакистану і Бангладеш, в результаті чого семеро людей загинули.

За даними турецької влади, ще щонайменше 64 людини були врятовані і доставлені в довколишні лікарні і притулки, пише Радіо Свобода.

За повідомленнями, судно з більш ніж 70 мігрантами затонуло о 2:30 за місцевим часом неподалік міста Адільджеваз в провінції Бітліс на північному березі озера. П’ятеро людей загинули одразу після аварії, двоє померли в лікарні.

На місці аварії працювали рятувальні служби і водолази.

Поки не відомо, чому мігранти пливли на човні, а не скористалися автомобільним транспортом. Від озера Ван близько до Ірану, але воно повністю розташоване в межах Туреччини.

Туреччина є основним пунктом перетину для мігрантів, які прямують до Європи.