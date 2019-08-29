Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію

14:20 26.12.2019   Грузия

Тбілісі потребує міжнародної підтримки для переговорів з Москвою про долю своїх захоплених територій.

Про це президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила в ефірі Першого каналу Грузії, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ті формати, які є зараз, - "женевський" і "празький" - є технічними, і в них переговори ведуть "бюрократи, не ухвалюють політичних рішень".

Зурабішвілі наголосила, що Грузія не використовує всі дипломатичні ресурси так, як це робить Україна. За її словами, Грузії був би корисний формат, аналогічний "нормандському".

"Щоб Грузія була представлена ​​разом зі своїми партнерами, тому що нам не під силу вести переговори наодинці. Щоб переговори були ефективними, сторони не мають бути в нерівній ситуації, у якій ми інакше опинимося. Нам необхідна ця підтримка. Тому і Україна бере участь у такому форматі, а не входить у прямі відносини (з Росією. - Цензор.НЕТ)", - сказала вона.



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