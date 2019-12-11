Отряд кораблей Черноморского флота страны-агрессора провел в море учения по поиску, слежению и уничтожению субмарин условного противника.

В роли «вражеских» подлодок выступили ПЛ «Великий Новгород» и «Колпино». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

«В рамках учения экипажами было отработано взаимодействие различных типов кораблей при поиске и уничтожении подлодки условного противника, в ходе которого экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» выполнили задачи поиска ПЛ совместно с малыми противолодочными кораблями», - сообщили в ЧФ.

В ходе учений корабельная поисковая ударная группа использовала различные способы для установления гидроакустического контакта и поражения подводной цели. Экипажи подлодок отработали выход из-под удара и поражение ударной группы ракетным и торпедным оружием.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.