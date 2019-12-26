Руководство Аэрофлота заявило о том, что с 16 января на всех рейсах российской авиакомпании длительностью меньше двух часов сотрудники должны убираться самостоятельно (не только в туалетных комнатах, но и у каждого пассажирского кресла).

При этом дополнительных выплат они не получат. Бортпроводники Аэрофлота планируют устроить забастовку, сообщает издание «Метла» со ссылкой на сотрудников компании, пишет ghall.com.

Информацию также подтвердили в Шереметьевском профсоюзе бортпроводников (ШПБ). В профсоюзе пояснили, что пока официальных документов от авиакомпании о новых правилах нет, а вся информация к бортпроводникам поступила с совещания инструкторов.

«Ели нет официального распорядительного документа на проведение уборки воздушного судна силами бортпроводников, то требовать производить уборку работодатель не имеет права. Но и издавать таковой документ работодатель также не имеет права, поскольку это нарушение законодательства РФ», — подчеркнули в ШПБ.

Профсоюз утверждает, что такие правила являются не только нарушением трудовых прав, но и ударом по безопасности. «Дополнительная нагрузка на бортпроводников, которые и так работают на пределе своих возможностей, может привести к неспособности вовремя определить угрозу жизни пассажиров, быстро сориентироваться в критический момент, провести эвакуацию.

Кроме того, это прямое нарушение санитарных норм: на любом предприятии общественного питания должен быть отдельный персонал, который работает с пищей, и отдельный персонал, который занимается уборкой помещений и туалетов», — отмечают в ШПБ.

Забастовка будет проходить в формате акции «Больничный лист»: до конца месяца бортпроводники будут брать больничный (российским работникам транспорта запрещены обычные забастовки).