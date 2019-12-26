США намерены консолидировать союзников для сдерживания России и Турции в Средиземном море.

Члены конгресса Соединенных Штатов собираются укреплять связи с Израилем, Грецией и Кипром, пишет ghall.com со ссылкой на издание The Hill.

Об этом идет речь в «Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 года», который был принят на прошлой неделе.

Сенатор от Республиканской партии Марк Рубио отметил, что закон обеспечивает комплексный подход к стабильности ключевых региональных партнеров. США планируют снять эмбарго на оружейные поставки на Кипр и предоставить военную помощь Греции.

В акте предусмотрены новые возможности для расширения сотрудничества между Израилем и его арабскими соседями.

Также Вашингтон намерен стимулировать энергетику Европы и усиливать конкуренцию в этом секторе в ущерб интересам Москвы.

Кроме того, Израиль, Греция и Кипр анонсируют 2 января планы по строительству газопровода из Восточного Средиземноморья в Европу.