США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье

13:20 26.12.2019   Средиземноморский регион

США намерены консолидировать союзников для сдерживания России и Турции в Средиземном море. 

Члены конгресса Соединенных Штатов собираются укреплять связи с Израилем, Грецией и Кипром, пишет ghall.com со ссылкой на издание The Hill. 

Об этом идет речь в «Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 года», который был принят на прошлой неделе. 

Сенатор от Республиканской партии Марк Рубио отметил, что закон обеспечивает комплексный подход к стабильности ключевых региональных партнеров. США планируют снять эмбарго на оружейные поставки на Кипр и предоставить военную помощь Греции. 

В акте предусмотрены новые возможности для расширения сотрудничества между Израилем и его арабскими соседями. 

Также Вашингтон намерен стимулировать энергетику Европы и усиливать конкуренцию в этом секторе в ущерб интересам Москвы. 

Кроме того, Израиль, Греция и Кипр анонсируют 2 января планы по строительству газопровода из Восточного Средиземноморья в Европу.



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