США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
|13:20 26.12.2019
|Средиземноморский регион
США намерены консолидировать союзников для сдерживания России и Турции в Средиземном море.
Члены конгресса Соединенных Штатов собираются укреплять связи с Израилем, Грецией и Кипром, пишет ghall.com со ссылкой на издание The Hill.
Об этом идет речь в «Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 года», который был принят на прошлой неделе.
Сенатор от Республиканской партии Марк Рубио отметил, что закон обеспечивает комплексный подход к стабильности ключевых региональных партнеров. США планируют снять эмбарго на оружейные поставки на Кипр и предоставить военную помощь Греции.
В акте предусмотрены новые возможности для расширения сотрудничества между Израилем и его арабскими соседями.
Также Вашингтон намерен стимулировать энергетику Европы и усиливать конкуренцию в этом секторе в ущерб интересам Москвы.
Кроме того, Израиль, Греция и Кипр анонсируют 2 января планы по строительству газопровода из Восточного Средиземноморья в Европу.
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