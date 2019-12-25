Российские пограничники изъяли у моряка в Керчи 25 тысяч долларов

13:01 26.12.2019   Керчь

Крымские пограничники выявили на выходящем из порта «Керчь» судне «незадекларированные 25 тысяч долларов».

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму, пишет издание Новости Крыма.

«В ходе осмотра гражданского судна, следующего за пределы территориального моря Российской Федерации, сотрудниками пограничного управления выявлена незадекларированная крупная сумма денежных средств в иностранной валюте. Упакованные и скрытые под судовой документацией 25 тысяч долларов США один из членов экипажа хранил в ящике письменного стола», – говорится в сообщении.

В оккупационном ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством через госграницу без соответствующего таможенного оформления разрешено перемещать денежную сумму, не превышающую 10 тысяч долларов США. В действиях моряка усматриваются признаки преступления по статье 200.1 УК РФ – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Согласно санкции статьи, моряку грозит наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещаемых денежных средств. Все материалы дела переданы по подследственности в Крымскую таможню Южного таможенного управления ФТС России для принятия соответствующего процессуального решения.



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