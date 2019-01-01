Аэропорт Шереметьево вошел в план приватизации на ближайшие 2 года

12:40 26.12.2019   Россия

Аэропорт Шереметьево вошел в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

«Аэрофлот» и РЖД в этот план не включены, заявил  вице-премьер РФ Максим Акимов, передает ТАСС.

«Насколько понимаю, что касается аэропортовой инфраструктуры, - да. А что касается РЖД и «Аэрофлота», - нет речи, там [в плане] нет этих объектов», - сказал Акимов.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, в программу также не должна войти «Объединенная зерновая компания» (ОЗК).

«Не должна [войти]», - сообщил он журналистам.

Правительство РФ на заседании 25 декабря рассмотрело план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Газета «Известия» ранее писала, что профильные ведомства предлагали включить в программу, в частности, «Почту России», (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, «Зарубежнефть», Новороссийский морской торговый порт (НМТП), Росгеологию, РЖД, «Росагролизинг», Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), аэропорт Шереметьево, «Россети», «Русгидро», ФСК ЕЭС, ОЗК, «Аэрофлот» и другие.



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