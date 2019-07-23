Канал «Стамбул» не связан с выходом ВМС США в Черное море
|12:20 26.12.2019
|Турция
Глава оппозиционной Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели прокомментировал утверждения о том, что Турция строит канал «Стамбул» для того, чтобы в обход международных договоров о судоходстве на Босфоре открыть для ВМС США выход в Черное море.
«Это не только ложь, но и демонстрация открытой вражды к Турции», - цитирует Бахчели издание Анадолу.
По его словам, за предвзятой критикой проекта канала «Стамбул» стоят антитурецкие силы.
Канал «Стамбул» при условии правильного режима судоходства укрепит позиции Анкары на международной арене, отметил председатель партии.
Турция намерена создать альтернативу проливу Босфор - искусственный канал «Стамбул», который соединит Мраморное и Черное моря.
Новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу.
Протяженность водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будет построено два новых города.
Пропускная способность канала, предположительно, составит 160 судов в день.
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