Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в північноафриканській країні Лівії ведуть свою діяльність 2 тисячі бійців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" з РФ.

Про це пише Anadolu Agency, передає УНН.

Зазначається, що Президент Туреччини відзначив присутність в зоні лівійського конфлікту найманців з багатьох країн світу, зокрема, Росії.

“Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п’ять тисяч і найманців з Судану і дві тисячі найманців з ПВК „Вагнер“? Що вони там роблять?”, — сказав Ердоган.

Він, зокрема, прокоментував можливість відправки турецького контингенту в Лівію.

“Туреччина ще ніколи не була „непроханим гостем“. Якщо надійде відповідне звернення від лівійської влади, ми розглянемо це питання”, — сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що російські найманці з ПВК “Вагнер” збили американський безпілотник в Лівії.

Російська влада заперечує використання військових контрактників за кордоном, і говорить про те, що всі російські громадяни, які беруть участь в іноземних війнах, є “добровольцями”.

Спонсором ПВК "Вагнера” вважається російський бізнесмен Євген Пригожин, який перебуває під санкціями США і який вважається “наближеним” до президента Росії Володимира Путіна. ЗМІ, зокрема, називають його “кухарем Путіна” та приписують йому неформальне керівництво в російській “фабриці тролів”.