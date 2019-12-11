Кримських татар, які поверталися із суду в Москві, затримали та перевірили на "зв'язок з тероризмом" / Фото
|11:40 26.12.2019
|Крым
При в'їзді до Криму поліцією РФ були затримані п'ятеро кримських татар, які поверталися з Москви, де проходив апеляційний суд у "справі Хізб ут-Тахрір".
Як пише Укрінформ, про це повідомляє "Кримська солідарність".
"О 22:05 при в'їзді в Крим на Керченському мосту приватний автобус із дев'ятьма кримськими татарами був зупинений співробітниками поліції. Вони перевірили документи у всіх, хто перебував в автобусі. П'ятьом після цієї процедури паспорти не були повернуті... Їм поставили запитання про те, чи мають вони відношення до терористичної діяльності та який вони сповідують іслам. Питання були оформлені в вигляді анкети на опитувальному аркуші, який затриманим був вручений для заповнення. Пославшись на 51 ст. Конституції РФ вони відмовилися давати будь-які відповіді", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, кримські татари поверталися з Москви, де проходив апеляційний суд за вироком першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".
Затриманими виявилися Сабрі Селяметов, Осман Хощу, Зекій Куламетов, Рустем Куркчі, Сейдамет Мустафаєв. Вони заявили, що розцінюють цю ситуацію як акт тиску з метою перешкодити відвідування судових засідань стосовно кримських татар, заарештованих у політично мотивованих справах.
Після опитування автобус і всіх, хто в ньому перебував, у нього перевірили металошукачем. Потім затриманих відпустили. Зараз усі вони повертаються додому.
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