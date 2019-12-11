Техніка є спільною розробкою "Краматорського заводу важкого верстатобудування" та компанії "Українська бронетехніка".

На полігоні в Дніпропетровській області пройшли випробування першої української системи озброєння стандарту НАТО - самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм. Про це повідомила компанія "Українська бронетенхика", пише ZN,UA.

САУ "Богдана" - спільна розробка "Краматорського заводу важкого верстатобудування" та компанії "Українська бронетехніка".

Під час випробувань був зроблений гідропостріл, який дозволяє перевірити всі системи зброї.

"Далі за програмою випробувань - стрільба інертними снарядами, потім - бойовими".

Повідомлялося, що близько третини опитаних українців залишаються в полоні стереотипів про "агресивний" і "войовничий" НАТО, свідчать дані опитування Центру прикладних досліджень". Звичайно ж, противників вступу України в Альянс серед цієї категорії громадян найбільше.