В Україні випробували вітчизняну САУ стандарту НАТО / Фото
|11:20 26.12.2019
|Украина
Техніка є спільною розробкою "Краматорського заводу важкого верстатобудування" та компанії "Українська бронетехніка".
На полігоні в Дніпропетровській області пройшли випробування першої української системи озброєння стандарту НАТО - самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм. Про це повідомила компанія "Українська бронетенхика", пише ZN,UA.
САУ "Богдана" - спільна розробка "Краматорського заводу важкого верстатобудування" та компанії "Українська бронетехніка".
Під час випробувань був зроблений гідропостріл, який дозволяє перевірити всі системи зброї.
"Далі за програмою випробувань - стрільба інертними снарядами, потім - бойовими".
Повідомлялося, що близько третини опитаних українців залишаються в полоні стереотипів про "агресивний" і "войовничий" НАТО, свідчать дані опитування Центру прикладних досліджень". Звичайно ж, противників вступу України в Альянс серед цієї категорії громадян найбільше.
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