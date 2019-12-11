"Суд" обещает рассмотреть вопрос оказания медпомощи политзаключенному Гафарову через месяц

11:01 26.12.2019   Крым

25 декабря в Железнодорожном районном «суде» Симферополя состоялось первое заседание по рассмотрению иска адвоката Рифата Яхина к начальнику СИЗО, который игнорирует требования защиты провести медицинское обследование тяжелобольного политузника Джемиля Гафарова. 

По словам адвоката Эмине Авамилевой, следующее заседание назначили аж через месяц, на 23 января.

Об этом сообщает QHA media со ссылкой на «Крымскую солидарность».

Закрытое судебное заседание провести по видеоконференцсвязи 23 января 2020 года в 13:30, — говорится в постановлении «суда».

Адвокат Авамилева отметила, что диагноз, согласно которому Гафаров может пребывать в СИЗО, был поставлен еще в июле 2019 года. С тех пор состояние его здоровья значительно ухудшилось, но начальник СИЗО №1 Симферополя Сергей Бережной продолжает игнорировать требования защиты провести повторное медицинское обследование.

Назначили дату рассмотрения уже после окончания всех праздников, на 23 число. […] Это определенная процедура, которая затрачивает время. Я думаю, что состояние здоровья в течение этого месяца может неоднократно поменяться. Учитывая последнюю информацию о состоянии здоровья Гафарова Джемиль агъа, оно конечно же может ухудшиться, — сказала Авамилева.

Сам политзаключенный заявил, что в камере очень сильно похолодало, что привело к сильному кашлю и отиту. Гафаров несколько раз писал заявление на оказание медицинской помощи. Ему выдали ушные капли и антибиотики, но врачи не стали проводить даже медосмотр. Помимо этого, Гафаров жалуется и на проблемы с легкими, расстройство кишечника, а также хронические боли в сердце и почках.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Джемиль Гафаров находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации.

 Ранее сообщалось, что фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» из «второй симферопольской группы» Джемилю Гафарову, которого этапировали из ростовского СИЗО в аннексированный Симферополь, не передавали необходимые лекарства.

На крупнейшем сайте петиций Сhange.org была опубликована просьба с требованием освободить тяжелобольного политзаключенного, фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» из «второй симферопольской группы» Гафарова.



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