Крымская транспортная прокуратура выявила два факта незаконного осуществления перевозок на маломерных судах в районе Алушты и Судака.

Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, передает Крыминформ.

«Крымской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом, в ходе которой выявлены два факта осуществления перевозки пассажиров на маломерных судах в районе городов Алушты, Судака в отсутствие специального разрешения (лицензии)», – сообщили в оккупационном ведомстве.

Прокуратура направила в Судакский городской суд два исковых заявления о запрете эксплуатации маломерных судов при перевозке пассажиров в коммерческих целях до получения соответствующей лицензии. Иски были удовлетворены в полном объеме.

Также в отношении граждан, которые осуществляли незаконную коммерческую деятельность, были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.1.2 (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Они были рассмотрены мировыми судами Республики Крым с наложением на виновных лиц административного штрафа. Судебные решения не вступили в законную силу.