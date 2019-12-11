Ялта выполнила основной план осеннего призыва-2019, но еще предстоит дополнительно направить на службу в армию страны-агрессора четыре десятка горожан.

Об этом сообщил военный комиссар оккупированного города Олег Ермилов, пишет Крыминформ.

«Основной план по призыву мы выполнили – на срочную военную службу отправлены 140 ялтинцев», – заверил он и добавил, что вместе с тем, согласно дополнительному плану, необходимо призвать еще 38 человек.

По словам полковника Ермилова, уклоняющихся от срочной военной службы в Ялте нет, но есть неоповещенные. «Это те, кого мы не можем найти, кто не проживает по указанному адресу», – пояснил он и уточнил, что таких на территории муниципального образования насчитывается 106 человек.

Военком также поблагодарил заместителя главы администрации Ялты Станислава Шапортова и руководство полиции за помощь в организации поиска этих молодых людей. «Такого давно не было, чтобы розыск мы вели с привлечением полиции, казаков, сотрудников администрации, большое спасибо за помощь», – подчеркнул Ермилов и добавил, что в ближайшее время «к тем, кто ищет неоповещенных призывников, могут добавиться и другие структуры».