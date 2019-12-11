В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа около 300 стрелков-гранатометчиков в ходе сбора на горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии совершенствуют навыки владения ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7В и автоматическими станковыми гранатометами АГС-17.

Гранатометчики ведут разведку целей и определяют дальности до них, учатся скрытно передвигаться на поле боя, оборудовать и маскировать позиции, вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням, используя дневные и ночные приборы наблюдения и прицеливания, пишет пресс-служба Минобороны России.

Всего с военнослужащими будет проведено более 80 занятий по огневой подготовке с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, из них более 40% – ночью.

Завершится полевой сбор гранатометчиков в конце текущего месяца выполнением нормативов по огневой и тактической подготовке, а также выполнением упражнений контрольных стрельб в дневное и ночное время суток.