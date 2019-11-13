Пентагон заключил контракты с турецкими компаниями на проведение строительных на работ на базе Инджирлик

09:20 26.12.2019   Турция

Пентагон заключил с несколькими турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик в провинции Адана.

Сумма контракта составляет 95 млн долл. Предполагается, что работы будут завершены до конца 2024 года, пишет ТАСС.

«С восемью турецкими компаниями был заключен контракт на сумму 95 млн долл. по твердой фиксированной цене», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Как напоминает агентство, авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Кроме того, военные ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году, отмечает агентство.



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