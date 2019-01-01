Полиция изымает документы в горсовете и налоговой Одессы по делу о строительстве «яхт-клуба» в Аркадии

09:01 26.12.2019   Одесса

Стали известны новые подробности захвата пляжа бывшего санатория «Россия» в Аркадии, на котором под видом яхт-клуба планируют построить высотки.

Речь идет об участке по адресу Французский бульвар, 1/5. Одесская областная организация физкультурно-спортивного общества «Динамо» одолжила 2 миллиона гривен у компании «Варда плюс», а в качестве залога передала два каменных строения, туалет, навесы, беседку и мощение, которые расположены на части этого участка. В итоге «Динамо» деньги не вернула, «Варда» забрала недвижимость, а затем оформила земельный участок, пишет Думская.

Как следует из судебных определений, у правоохранителей есть обоснованные вопросы к законности сделки. Недавно суд арестовал указанный участок, а затем дал доступ следователям Шевченковского отдела полиции к документам о проведенной сделке «Динамо» и «Варда плюс», которые хранятся в учетном деле в Главном управлении Государственной налоговой службы Одесской области. На запрос прокуратуры налоговая отказалась добровольно их выдавать.

Также суд предоставил временный доступ к вещам и документам, которые находятся в Одесском горсовете и стали основанием для получения участка в аренду (заявления, протоколы и выводы земельной комиссии, решения горсовета, проекты землеустройства).

По данным следствия, размер участка, который «Варда плюс» получила в аренду, не совпадает с размером, указанным в исторических документах на землю.  

Изучив архивные материалы, правоохранители делают вывод, что горсовет безосновательно без конкурса, нарушая ст. 134 Земельного кодекса Украины, передал землю компании «Варда плюс».

«Большая часть участка никогда не находилась в пользовании организации «Динамо» и была свободна от любой застройки», — говорится в судебном акте.

Горсовет отвел «Динамо» участок площадью 1000-1200 кв м на прибрежной полосе для организации водной станции без права капитальной застройки и с учетом свободного доступа к морю в далеком 1960 году.

Еще один документ, в котором указывается площадь участка — паспорт водно-моторной базы в районе Аркадии, зарегистрированный в 1976 году. Там участок базы составляет 0,2041 га. А в соответствии с техпаспортом на нежилые строения, составленном в 2017 году, площадь участка под строениями составляет 0,3690 га.

Почему компания «Варда плюс» в конечном итоге получает участок площадь 0,6844 га, остается загадкой.

Так, в сентябре 2018 года Одесский горсовет разрешил ООО «Варда Плюс» разработать проект землеустройства отвода участка, ориентировочной площадью 0,8000 га для эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией.

В марте 2019 года горсовет утвердил проект землеустройства отвода 0,6844 га и решил передать его в аренду компании на 10 лет с целевым назначением «для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения, вид использования — для эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией». Арендную плату установили в размере 3% от нормативной денежной оценки участка.

В августе был заключен договор аренды, а в сентябре муниципальный ГАСК выдал разрешение на строительные работы — «Новое строительство яхт-клуба со спасательной станцией, комнатами отдыха, местами для занятия спортом, заведением общественного питания и эллингом».

Указывается, что вся земля попадает в водоохранную зону, прибрежную зону вдоль водоемов и зону особого режима застройки. Также часть участка (0,1858 га) относится к охранной зоне инженерных коммуникаций.

При этом максимальное расстояние от границы участка до уреза воды составляет примерно 22 метра.

В определении суда значится, что компания намеревалась построить три корпуса: корпус А высотой 26,2-24,8 метров, корпус Б высотой 13,96 метров и корпус С высотой 18,45-8,6 метров.  

Напомним, действия должностных лиц мэрии Одессы и застройщика квалифицировали по ст. 356 (самоуправство), ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.



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