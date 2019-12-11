В Україні стартував традиційний марафон новорічних листів в'язням Кремля

10:40 26.12.2019   Крым

Волонтери оголосили про початок у 2019 році традиційного марафону вітальних листів на адресу українських в'язнів Кремля напередодні Різдва та Нового року.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Save Oleg Sentsov, пише Укрінформ.

"Ми починаємо традиційний зимовий марафон листів для в’язнів Кремля, щоб подарувати їм трохи тепла напередодні Різдва та Нового року. Зимові свята в неволі будуть зустрічати щонайменше 87 громадян України за ґратами в Росії та окупованого Криму, і щонайменше 250 громадян України - у підвалах окупованого Донбасу. Серед них правозахисник Емір-Усеїн Куку, координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, громадянські журналісти Наріман Мемедемінов і Ремзі Бекіров, донецький журналіст Станіслав Асєєв, авіатор-любитель Валентин Вигівський, військовослужбовець Сергій Глондар, викладач філософії Олег Галазюк, пенсіонер Віталій Атамчук, власниця зоомагазину Олена Сорокіна та багато інших", — йдеться у повідомленні.

Волонтери підкреслюють, що для в'язнів Кремля листи із волі — це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом і величезна моральна підтримка, бо нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі.

При цьому волонтери нагадують правила, яких варто дотримуватися авторам листів. Аби пройти тюремну цензуру в Росії та окупованому Криму, слід дотримуватися простих правил:

- писати російською мовою;

- дотримуватися політичної нейтральності;

- вказувати на конверті рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата;

- вкласти у конверт чисті аркуші паперу, російську марку (за наявності) та конверт, якщо ви сподіваєтеся на відповідь.

"Якщо ви вирішили написати листа людині, яка знаходиться в окупованому Донбасі, прохання ставити адресу Центру громадянських свобод: 01024 Київ, Басейна 9-Г, оф. 25. Щонайменше ці листи отримають рідні полонених, якщо жодної можливості передати адресатам у нас не буде", - зазначається у повідомленні.

Повні інструкції для написання листів і адреси в'язниць можна знайти за посиланням.

Також волонтери закликають охочих зробити фото листа та опублікувати знімок у соцмережах із хештегами #ЗимовийМарафон #WinterMarathon #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice.



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