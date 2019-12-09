Россия закроет въезд американцам в ответ на санкции против Nord Stream 2

08:21 26.12.2019   Россия

В ответ на санкции против проекта Nord Stream 2, с помощью которых США буквально в один день остановили укладку трубы в Балтийском море, Россия может расширить «черный список» американцев с запретом на въезд в страну.

Об этом «Интерфаксу» в среду сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет finanz.ru.

В отличие от американских российские стоп-листы не являются публичными. Поэтому люди, попавшие в них, узнают о запрете на пересечение границы, когда запрашивают соответствующую визу, рассказал Рябков.

«Те люди, кто проявлял наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации и других санкционных инициатив, а их немало, - эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным - могут путешествовать по нашей стране», - объяснил он.

Ответные меры России не ударят по американским бизнесменам, которые реализуют проекты в реальном секторе, пообещал замминистра: «Это противоречило бы политике руководства нашей страны на привлечение в Россию иностранных инвестиций, нормальное здоровое взаимодействие со всеми партнерами, кто в этом заинтересован».

«Что касается экономических мер в качестве ответа на противозаконные американские санкции, то эти меры давно введены, они действуют, они касаются импорта определенных видов товаров из США», - напомнил Рябков, подчеркнув, что контрсанкции не наносят ущерба российским потребителям и российскому рынку, а США производители соответствующей продукции их «чувствуют».

Россия надеется, что решить проблему в «Северным потоком-2» получится при помощи Евросоюза, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Козак. «Экономический интерес пробьет дорогу» потому что российский газ на 30% дешевле, чем СПГ, который предлагают США, добавил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «никакой катастрофы» со стоившим 10 млрд долларов проектов нет. По словам Медведева, санкции замедлят строительство на несколько месяцев, не более. «Месяц туда, месяц обратно, ничего страшного», - сказал Медведев.

Но у России нет собственного трубоукладчика, который мог бы достроить газопровод «Северный поток-2» вместо судна швейцарской компании Allseas, прекратившей работы в Балтийском море из-за санкций США, поправил премьера во вторник глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

По его словам, проектирование может занять полтора-два года, а строительство 3-4 года. «К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся», - предупредил топ-менеджер.



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