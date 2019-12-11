Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляцію на продовження арешту українцю Олегу Приходьку, якого окупанти звинуватили у "підготовці теракту"/

Це означає, що Олега Приходька будуть утримувати в СІЗО до 10 лютого 2020 року, передає ZN,UA з посиланям на "Крим.Реалії".

"Верховний суд Криму залишив рішення Київського районного суду в силі. Олег Аркадійович клопотав про те, щоб запобіжний захід йому змінили на домашній арешт. Він вважає, що кримінальна справа проти нього сфабрикована. Будучи в похилому віці, він не має ні можливості, ні підстав ховатися від слідства. Проте ці клопотання суд не задовольнив", – розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

Захисник повідомив, що українця утримують у камері "двійці" і ведуть за ним цілодобове відеоспостереження.

Російська служба з фінансового моніторингу внесла Приходька в список осіб, причетних до екстремізму або тероризму. За словами адвоката українця, такі дії порушують презумпцію невинності.

У лютому ФСБ провела обшуки в будинку Приходька в селі Оріхове Сакського району. Тоді російські силовики вилучили в активіста українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку та домашні CD-диски. Після обшуку Приходько відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

9 жовтня російські силовики затримали і вивезли Приходька разом із дружиною. Протягом доби місцезнаходження активіста залишалося невідомим.

Згодом адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Приходьку закидають ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і ст. 205 (терористичний акт) Кримінального кодексу РФ. Наступного дня Приходька заарештували.

Прокуратура АР Крим (Київ) відкрила провадження через незаконне позбавлення волі проукраїнського активіста.