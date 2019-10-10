В России второй за сутки вертолет совершил жесткую посадку

20:45 25.12.2019   Россия

Второй за сутки вертолет аварийно сел в Ненецком автономном округе.

Об єтом сообщил "Интерфаксу" в среду, 25 декабря, информированный источник.
       
"Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Заполярном районе, на борту 23 человека, включая четырех членов экипажа", - сказал собеседник агентства.
       
Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС по Коми.
       
"Пострадавших нет, на борту были 23 человека, из них четыре - экипаж", - сказал собеседник агентства "Интерфакс ".
       
По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.
       
"В 14:00 компанией "Взлет" вертолетом Ми-8, все люди, находящиеся на борту, были эвакуированы", - добавили в МЧС.
       
Ранее в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края за медпомощью обратились 16 пострадавших, сообщили в среду агентству "Интерфакс " в пресс-службе регионального Минздрава.
       
"16 человек пострадавших. Из них в настоящее время пятеро госпитализированы - двое, о которых сообщалось ранее, плюс еще трое с ушибами легкой и средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
             
25 декабря около 12:00 по местному времени при взлете с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района Красноярского края после попадания в снежный вихрь произошло жесткое приземление вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании "КрасАвиа".
       
На борту воздушного судна находились 24 человека - 21 пассажир и три члена экипажа. Ми-8 перевозил вахтовиков из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение.
       
У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.
      
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).



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