Папа Римський Франциск у зверненні з нагоди Різдва Христового згадав і Україну.

Виступаючи перед вірянами з балкону базиліки Святого Петра в Ватикані з традиційним посланням «Urbi et Orbi», папа, зокрема, сказав: «Нехай же Відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних вирішень на користь тривалого миру», повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформаційну службу Святого престолу.

25 грудня велика більшість християн світу, зокрема Римо-католицька церква, святкує день Різдва Христового.

В Україні Українська греко-католицька церква, що належить до спільноти Католицької церкви, на відміну від Римо-католицької, далі офіційно користується наразі юліанським церковним календарем – так само, як і православні церкви в Україні: канонічна помісна Православна церква України, а також підрозділ Російської православної церкви – УПЦ (МП), канонічний статус якої в Україні сумнівний. Ці церкви святкують Різдво 7 січня (на цей день загальновживаного григоріанського календаря припадає та сама дата 25 грудня за юліанським календарем).