Финансовый блок правительства РФ загоняет отечественную экономику в депрессию, принимая решения в связи с высокой долговой нагрузкой населения, которую чиновники называют закредитованностью.

С одной стороны, россияне оказываются в западне нелегальных займов, где не работают правовые механизмы, с другой – снижается уровень потребительского спроса. При этом остается нерешенной главная проблема – повышение доходов россиян, а экономическое развитие страны фактически «заморожено».

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня, 25 декабря, на пресс-конференции в Москве с участием представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В частности, как отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в течение этого года уровень закредитованности населения РФ поднялся до 30%. «В настоящий момент россияне должны треть своей зарплаты. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство составляет 301 тысячу, в прошлом году эта цифра была в 250 тысяч. То есть мы видим, что закредитованность растет. Растет объем потребительского кредитования – он вырос на 21%», – констатировала Лазарева.

По ее словам, список регионов, в которых образовалась кризисная ситуация, сохраняется примерно прежним. «В региональном разрезе с высоким уровнем закредитованности у нас лидируют Калмыкия и Тыва (в Тыве уровень закредитованности 63%). Чуть выше 40% уровень закредитованности сохраняется в Чувашии, Иркутской области, ХМАО и Мордовии. В третьем квартале в список вошла еще и Ленинградская область», – отметила Лазарева.

По ее словам, основная проблема заключается в том, что доходы населения «не растут так быстро, как кредитные потребности». При этом руководитель проекта ОНФ обратила внимание, что львиную долю закредитованности составляет серый рынок кредитов. «В случае с человеком, который берет нелегальные займы, у нас масса историй. Последний квартал стал каким-то знаковым. У нас небывалый рост обращений, связанный с выселением из жилья: люди получили (кредиты) у нелегалов под залог недвижимости, и испытывают гигантское количество проблем. Этому нужно уделить максимальное внимание. Мы регулируем, регулируем сферу кредитования, а то, что не регулируется – там процветают совершенно ужасные процессы. Именно там люди встречают «дно» – нужно туда спасательные круги отправлять. Выдача серых займов – это реальная угроза для наших людей», – подчеркнула Лазарева.

В то же время, по оценке экспертов, в «серую зону», заемщики попадают потому, что банки из-за плохой кредитной истории или непогашенных долгов не готовы его снова кредитовать, а уровень жизни продолжает падать. Как подчеркнул президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, правительство должно бросить силы именно на комплексный подход к проблеме и повышать уровень благосостояния населения, а не ограничивать заемщика предельной долговой нагрузкой.

«Мы используем понятие закредитованность населения не очень точно. Высокая долговая нагрузка – это не есть закредитованность. А отсюда идет логика поведения властей: если закредитованность высокая, надо сдерживать. Но если население не закредитовано, а есть проблема необеспеченных долгов, то проблема представится уже в несколько другом ракурсе. Тогда и поиск причин такого состояния кроется в том, что на протяжении 5 лет доходы населения падают – акцент больше на это надо ставить», – подчеркнул Тосунян.

По его словам, если исходить из этой парадигмы, то «министр экономики должен печалиться не по поводу того, что якобы увеличилась степень закредитованности, а должен думать о том, чтобы изменить ситуацию с показателем уровня жизни. «Мы и так стагнируем. Без этих кредитов мы будем еще дальше стагнировать. Это серьезная проблема», – уточнил он.

Эксперт пояснил, что в условиях рыночной экономики, где спрос рождает предложение, еще больше ограничивать людей в возможности покупать – неверное решение. «В своем время, какая была логика у власти? Если много денег в экономику пустить – разворуют. Поэтому лучше в резервы создавать... Можно такой логикой руководствоваться, сидеть на этих резервах, не развивать инфраструктуру, ни инвестиции не делать. Если мы сами себе не верим и хотим сжать денежную массу, ограничить кредитование, ограничивать всех во всем, мы получим ту же замороженную экономику, которую мы имеем уже пять лет. Это на длительный период закладывает наше отставание», – считает Тосунян.

С его точки зрения, необходимо смягчить денежно-кредитную политику и начать использовать накопленные резервы. «Сейчас доходы населения не дают возможности обеспечить более-менее приемлемый уровень жизни. А для развития экономики нужно наращивать потребительский спрос, один из элементов которого, механизмом – является возможность населения кредитоваться. Нужно понижать ключевую ставку. Я с иронией говорил об отрицательных процентных ставках, но они стимулируют банки заимствовать из федеральных ресурсов и кредитовать под минимальные ставки заемщиков. Чтобы инвестировали, покупали и стимулировали экономику. Эта логика работает», – заключил Тосунян.