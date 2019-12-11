Предлагаемые поправки к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», исключающие объекты жилого фонда из понятия «средство размещения», могут обернуться для Крыма потерей полумиллиарда рублей налоговых отчислений и 15 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщил министр курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, пишет Крыминформ.

«С точки зрения потери налогов – это от полумиллиарда рублей в год в перспективе. С точки зрения потери рабочих мест, по самым скромным оценкам – около 15-16 тыс рабочих мест в случае его принятия в существующей редакции, – рассказал Волченко. – Ну и социальная составляющая – туристическая. Мы понимаем, что на пике сезона нам, по сути, не хватает номерного фонда. Лишится такого пласта – это очень плохо. Мы наоборот сейчас работаем над тем, чтобы легализовать тех, кто работает в серой зоне, и увеличить таким образом легальный номерной фонд».

Министр уточнил, что на мини-отели и частные объекты размещения приходится не менее 50% номерного фонда Крыма.

Ранее сегодня, крымские депутаты приняли обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки к так называемому «закону Хованской».

По данным крымских парламентариев, из 6,8 млн туристов, посетивших Крым в прошлом году, только 1,5 млн человек размещались в коллективных средствах размещения, а остальные 5,3 млн туристов приняли более 4,5 тысячи малых средств размещения и 20 тысяч владельцев частных домовладений.

Ранее председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова заявила, что эти поправки уничтожат предпринимательство в жилфонде.