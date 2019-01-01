Минобороны Греции 23 декабря объявило о подписании с французскими компаниями Dassault Aviation, Safran Aircraft Engines и Thales DMS France контрактов на техническое обслуживание и модернизацию истребителей «Мираж-2000-5» ВВС страны.

Срок действия контрактов – 7 лет. Соглашения предусматривают модернизацию и обслуживание радиоэлектронных систем и двигателей самолета. Dassault, названная основным подрядчиком модернизации «Мираж-2000-5», пока не комментирует сообщения. Предполагается, что Thales будет отвечать за усовершенствование РЛС, авионики и другой бортовой электроники, а Safran – за двигатели, пишет издание Центр анализа мировой торговли оружием.

Контракты были подписаны после одобрения в начале декабря соглашений парламентом Греции. По сообщениям греческих СМИ, стоимость контрактов составляет около 260 млн. евро.

В сентябре 2004 года Греция впервые модернизировала 10 самолетов «Мираж-2000» до нового стандарта «Мираж-2000-5» Mk.2, а также заказала 15 самолетов этого типа новой сборки.

«Мираж-2000-5» Mk.2 оборудован более мощной многофункциональной РЛС RDY-2, ракетами MICA класса «воздух-воздух», крылатыми ракетами SCALP-EG класса «воздух-земля», новой системой самообороны, новой инерциальной системой навигации и получил возможность дозаправки в воздухе с помощью контейнерной системы.