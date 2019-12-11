Государственный совет оккупированного Крыма в среду, 25 декабря, утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между крымским "правительством" и Министерством экономики и внешней торговли Сирии.

Документ был подписан в августе 2019 года на Дамасской международной выставке и, в частности, предусматривает налаживание морских грузоперевозок между портами Латакии и аннексированного Россией полуострова, пишет ТАСС.

"Принять закон "Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - сказал спикер Госсовета оккупированного Крыма Владимир Константинов после принятия документа сразу в двух чтениях. По его словам, принятие соглашения обусловлено необходимостью расширения внешнеэкономических связей Крыма с Сирией.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в апреле 2019 года Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и аннексированного полуострова.

Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией 6 августа одобрило правительство РФ.

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций. Крым также находится под санкциями.