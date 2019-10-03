Упродовж двох тижнів на базі Центру підготовки підрозділів, що неподалік Тбілісі, офіцери оперативного командування «Південь» брали участь у курсі планування багатонаціонального навчання «Репід Трайдент − 2020» (Rapid Trident − 2020).

Головна мета заходу – обговорення і планування базових засад та положень навчання, проведення якого заплановано навесні 2020 року, пише armyinform.

"Це багатонаціональний курс, який відбувся за сприяння канадської сторони. Окрім України, в ньому брали участь представники Грузії, Сербії і Чорногорії. У межах підготовки до «Репід Трайдент − 2020» іноземні колеги надавали допомогу офіцерам, які плануватимуть і проводитимуть згадане навчання. Тобто це своєрідна підготовка керівників", − зазначив начальник відділу напрямків оперативного управління штабу ОК «Південь» підполковник Вадим Демидкин.

Також офіцер зазначив, що особливістю цьогорічного навчання є те, що оперативне командування «Південь» залучатиме до його планування і проведення офіцерів, які пройшли мовну підготовку й мають високий рівень володіння англійською та процедурами НАТО. Це дає змогу не гаяти часу на комунікацію і досягати вищого рівня взаємосумісності між підрозділами й штабами ЗСУ та арміями Альянсу.

Крім навчання, на офіцерів чекала насичена культурна програма. Зокрема – ознайомчі екскурсії, під час яких вони сповна насолодилися красою столиці Грузії.

Нагадаємо: Rapid Trident («Стрімкий тризуб») − наймасштабніші в Україні спільні сухопутні навчання підрозділів ЗС України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, інших військових формувань та іноземних військових. Їхня мета – запровадження у ЗСУ передових методик підготовки особового складу армій провідних країн світу, обмін професійним досвідом, покращення рівня взаємодії між підрозділами Сухопутних військ США, України, армій НАТО і членів програми «Партнерство заради миру».