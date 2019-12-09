24 грудня на Житомирщині завершився демонстраційний показ нових і модернізованих зразків бронеавтомобільної техніки для ЗС України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

До показу були представлені бронеавтомобілі «Дозор-Б» виробництва ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова», «Новатор» і «Варта» від ТОВ «Українська бронетехніка» та «Oncilla-M» ТОВ «НВК «ВК Система».

Мета заходу – демонстрація виробниками окремих технічних характеристик представлених зразків техніки, зокрема, можливостей з подолання ними основних перешкод. Демонстраційний показ проводився у три етапи.

На першому етапі бронеавтомобілі продемонстрували можливості у подоланні різноманітних перешкод на випробувальному полігоні Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ».

Другим етапом випробовувань став марш довжиною понад 500 км. за маршрутом м. Кременчук – полігон на Житомирщині. Тут, на полігоні відбувся третій етап, вході нього розробники продемонстрували можливості бронеавтомобілів у наближених до екстремальних польових природних умовах. Також, за участі військовослужбовців десантно-штурмових військ, відбулася практична перевірка ергономічності десантних відділень. На завершення випробувань демонструвалися вогневі можливості кожного зразка техніки.

За результатами демонстраційного показу комісія Збройних Сил України надасть пропозиції для прийняття рішення щодо подальшого постачання на озброєння кращих із представлених зразків бронеавтомобілів.

Фото з сайту НПП