Іранський винищувач зазнав аварії неподалік від кордону з Азербайджаном, пілота шукають.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням АР.

"Іранський винищувач зазнав аварії у середу на півночі країни, неподалік від кордону з Азербайджаном", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався у гірському районі Сабалан. Рятувальники ведуть пошуки пілота, який зв'язався з базою після катастрофи. Його доля поки не відома.

Пілот випробовував відремонтований Міг-29, вилетівши з авіабази Тебріз на північному заході Ірану.