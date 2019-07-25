Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
|18:00 25.12.2019
|Азербайджан
Іранський винищувач зазнав аварії неподалік від кордону з Азербайджаном, пілота шукають.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням АР.
"Іранський винищувач зазнав аварії у середу на півночі країни, неподалік від кордону з Азербайджаном", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався у гірському районі Сабалан. Рятувальники ведуть пошуки пілота, який зв'язався з базою після катастрофи. Його доля поки не відома.
Пілот випробовував відремонтований Міг-29, вилетівши з авіабази Тебріз на північному заході Ірану.
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