Подрядчик строительства детского сада на 260 мест в микрорайоне Хошкельды в Симферополе оштрафован почти на 6,5 млн рублей за невыполнение государственного контракта в установленные сроки.

Штрафы получили юридическое лицо предприятия-подрядчика и его руководитель, сообщает пресс-служба прокуратуры оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«Установлено, что подрядной организацией – ООО «ЧП «Стройстандарт Плюс» в определенные контрактом сроки работы на социально-значимом объекте не закончены и на момент проведения прокуратурой проверки не осуществлялись, - сообщили в прокуратуре. – Постановлением мирового судьи Киевского судебного района Симферополя юридическое лицо и его директор привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов в размере 5,9 млн руб и 594 тыс руб, соответственно».

Прокурор района в отношении юрлица предприятия и его директора возбудил два дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Ранее "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что правительство России до конца года примет решение относительно республиканских объектов федеральной целевой программы развития Крыма, не достроенных в срок по вине подрядчиков. В республике таких объектов 46, из них 24 - это детские сады.