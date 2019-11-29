Инвестсовет Крыма одобрил проект строительства игорной зоны

17:15 25.12.2019   Крым

Инвестиционный совет оккупированного Крыма поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс.

Общий объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Реализовывать проект будет «Управляющая компания инфраструктурных проектов», пишет Крыминформ.

Проект строительства казино с гостиничным комплексом на Южном берегу Крыма был представлен директором «Управляющей компании инфраструктурных проектов» Денисом Козорезом 24 декабря на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством вице-премьера – министра финансов оккупированного Крыма Ирины Кивико и поддержан единогласно.

По словам Дениса Козореза, инвестпроект несет серьезную социальную составляющую.

«Это один из самых масштабных инвестиционных проектов Южного берега, да и всего полуострова в целом. Его реализация будет способствовать развитию Крыма как курорта мирового уровня, создаст более 250 дополнительных рабочих мест с планируемыми налоговыми отчислениями свыше 1 млрд в бюджеты разных уровней в течение ближайших 10 лет», – отметил он.

По данным пресс-службы ООО «УКИП», при реализации проекта планируется демонтаж устаревших аварийных объектов капитального строительства на отведенном участке и строительство нового комплекса. «На территории игорной зоны «Золотой берег» предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта», – говорится в пояснительной записке с рассмотренному проекту.
  
Реализация строительства всего комплекса рассчитана на 2020-2023 годы.

ООО «УКИП» с 2018 года – ведущая инвестиционная компания на территории оккупированного Крыма. На данный момент «УКИП» реализует крупный инвестиционный проект на террито-рии бывшего санатория «Жемчужина», расположенного на мысе «Ай-Тодор». В конце 2018 года компания приобрела 100% акций местного оператора связи «Крымтелеком». В июле 2018-го под руководством управляющей компании была создана сеть санаториев «Курор-ты Крыма», в которую вошли приобретённые санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской прибой». Несмотря на введённые в ноябре 2018 года санкции США, санатории увеличили число отдыхающих в этом году почти на 20%, была проведена частичная рекон-струкция, обновление технического и лечебного оборудования. 

 



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