Подразделения радиоэлектронной борьбы российской военной базы в Южной Осетии перехватили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника.

В ходе занятий на полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнили задачи по перехвату управления беспилотников и посадке на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. Перехват управления осуществлялся с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы, пишет пресс-служба Минобороны России.

В качестве беспилотной авиации условного противника использовались беспилотники, стоящие на вооружении подразделений БпЛА 58-й армии ЮВО.