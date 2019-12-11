ЮВО: Авиация округа училась уничтожать командные пункты условного противника
|18:30 25.12.2019
|Россия
Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, при выполнении плановых полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.
К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 7 самолетов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях.
В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.
В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ3 примут участие в более чем 30 различных учениях, выполнят около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы условного противника.
Учения проводятся на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.
В общей сложности за год каждый летчик авиационного полка проведет в воздухе свыше 80 часов.
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