ЮВО: Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» уничтожили крылатые ракеты условного противника
|17:45 25.12.2019
|Ростовская область
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа отразили авиаудар условного противника в ходе тактического учения по охране важных объектов на территории Ростовской области.
Зенитный ракетный дивизион совершил в указанный район марш, в ходе которого военнослужащие уничтожили условные диверсионно-разведывательные группы, отработали действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий, сообщает пресс-служба Минобороны России
В назначенном районе зенитчики развернули комплексы на неподготовленных позициях, отработали действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника. Расчеты выполнили нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей, распределению целей и наведению ракет.
Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника, расчеты комплексов С-400 «Триумф» провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели.
В свою очередь расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций С-400 «Триумф» и выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотники противника и малогабаритные вертолеты, проводящие разведку местности.
Особое внимание было уделено отработке военнослужащими электронных пусков в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
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