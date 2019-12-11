Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников подвел итоги боевой подготовки войск военного округа за 2019 год.

В ЮВО было проведено более 600 тактических учений, в том числе около 350 двусторонних, свыше 61 тыс. практических занятий по основным предметам боевой подготовки. Из них около 50% проведено в ночное время, пишет пресс-служба Минобороны России.

«Мероприятия подготовки войск были направлены на поиск и внедрение новых способов выполнения боевых и специальных задач, с учетом исторического и современного боевого опыта, в том числе в Сирии», – сказал Александр Дворников.

Командующий отметил, что уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава вырос на 12%.

Так же Александр Дворников сообщил: «В целях развития юнармейского движения и формирования у молодёжи активной жизненной позиции проведено свыше 8 тысяч мероприятий военно-патриотической направленности».

На базе более 650 детских лагерей успешно проведено юнармейское лето, в ходе которого более 60 тыс. школьников получили навыки армейской жизни.

Командующий ЮВО отметил, что численность участников движения с начала года увеличился более чем на 60 тыс человек.

Всего в ЮВО насчитывается более 4,5 тыс юнармейских отрядов, объединяющих около 117,5 тыс юношей и девушек.