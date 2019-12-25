Завершилась укладка труб на сербском участке «Турецкого потока»

16:30 25.12.2019   Россия

Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток». 

Об этом 25 декабря телеканалу РТС заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович, пишут Известия.

Со слов Баятовича, на территории Сербии было установлено 403 км труб и в настоящий момент осталось сделать выход к подземному хранилищу газа (ПХГ) «Банатский Двор».

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

18 сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о начале строительства «Балканского потока», который является веткой «Турецкого потока». Работы должны завершиться до 2020 года.19 ноября «Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока». Топливо идет от района Анапы до приемного терминала в Турции.



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