Грузия получит от Турции $17 млн на оборону
|16:15 25.12.2019
|Грузия
Турция в рамках соглашения о военном сотрудничестве выделяет министерству обороны Грузии грант в размере 100 млн турецких лир (около $17 млн).
Об этом сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба грузинского военного ведомства, пишет Minval.az.
Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Грузии и Турции, в рамках которого выделяются средства, было подписано в Анкаре после переговоров главы грузинского Минобороны Ираклия Гарибашвили с турецким коллегой Хулуси Акаром.
На встрече Гарибашвили поблагодарил турецкого министра за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил роль Турции в процессе интеграции Грузии в НАТО. На переговорах обсуждались пути усиления грузинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном, отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает выделение 132 млн долларов Грузии.
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