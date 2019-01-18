Турция в рамках соглашения о военном сотрудничестве выделяет министерству обороны Грузии грант в размере 100 млн турецких лир (около $17 млн).

Об этом сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба грузинского военного ведомства, пишет Minval.az.

Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Грузии и Турции, в рамках которого выделяются средства, было подписано в Анкаре после переговоров главы грузинского Минобороны Ираклия Гарибашвили с турецким коллегой Хулуси Акаром.

На встрече Гарибашвили поблагодарил турецкого министра за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил роль Турции в процессе интеграции Грузии в НАТО. На переговорах обсуждались пути усиления грузинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном, отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает выделение 132 млн долларов Грузии.