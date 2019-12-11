Співробітники СБУ в Донецькій області припинили діяльність незаконного каналу з поставок б/у техніки в регіональні філії «Укрзалізниця» на суму понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, пишуть Крим.Реалії.

За версією слідства, протягом 2015-2019 років посадові особи комерційних підприємств, розташованих на території України, через Росію під виглядом власного виробництва поставляли в регіональні філії «Укрзалізниці» використані і виготовлені майже 10 років тому електротехнічні прилади та механізми, вироблені на території анексованою Автономної Республіки Крим.

У відомстві підкреслили, що незаконна діяльність здійснювалася в період дії заборони на ввезення зазначеної групи товарів для імпорту в Україну з території Росії. Вартість незаконно імпортованої техніки склала понад 100 мільйонів гривень.

У ході обшуків складських, житлових і офісних приміщень у Донецькій та Київській областях правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, «що підтверджує протиправну діяльність зловмисників, обладнання та електронні носії інформації». Орієнтовна вартість вилучених контрафактних товарів – понад п'ять мільйонів гривень.

Повідомляється, що зараз проводяться слідчі та розшукові дії, спрямовані на притягнення винних осіб до відповідальності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У березні 2014 року Кримську дирекція «Придніпровської залізниці» була силою захоплена «самообороною Криму», відразу після цього в сімферопольському відділенні змінили керівництво.

У зв'язку з анексією Криму Росією з 27 грудня 2014 «Укрзалізниця» з метою забезпечення безпеки припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що курсують на окупований півострів.