Расчеты минометных батарей мотострелкового соединения Южного военного округа в Адыгее приступили к выполнению контрбатарейной стрельбы в ходе практических занятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии.

На первом этапе занятий минометчики выбирали огневые позиции с учетом скрытности для средств разведки условного противника и беспилотных летательных аппаратов, пишет пресс-служба Минобороны России.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществляют засечку выстрела «вражеских» артиллерийских систем с помощью станций разведки «Зоопарк» и сосредоточенным огнем из 120-мм минометов «Сани» осколочно-фугасными снарядами с дистанционным взрывателем поражают мишени, имитирующие минометные батареи и противотанковые орудия условного противника.

Кроме того, военнослужащие выполняют артиллерийскую поддержку танковых подразделений при ведении маневренной обороны.

Занятия проходят в рамках боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений. В них принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Всего в ходе выполнения огневых задач израсходовано около 400 осколочно-фугасных мин.