ЮВО: Минометчики с помощью станций разведки «Зоопарк» проводят контрбатарейную стрельбу
|15:45 25.12.2019
|Россия
Расчеты минометных батарей мотострелкового соединения Южного военного округа в Адыгее приступили к выполнению контрбатарейной стрельбы в ходе практических занятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии.
На первом этапе занятий минометчики выбирали огневые позиции с учетом скрытности для средств разведки условного противника и беспилотных летательных аппаратов, пишет пресс-служба Минобороны России.
На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществляют засечку выстрела «вражеских» артиллерийских систем с помощью станций разведки «Зоопарк» и сосредоточенным огнем из 120-мм минометов «Сани» осколочно-фугасными снарядами с дистанционным взрывателем поражают мишени, имитирующие минометные батареи и противотанковые орудия условного противника.
Кроме того, военнослужащие выполняют артиллерийскую поддержку танковых подразделений при ведении маневренной обороны.
Занятия проходят в рамках боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений. В них принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.
Всего в ходе выполнения огневых задач израсходовано около 400 осколочно-фугасных мин.
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