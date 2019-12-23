«Стамбульский аэропорт» обслужил 50-миллионного пассажира / Фото

15:30 25.12.2019   Турция

Пассажиропоток Стамбульского аэропорта с 6 апреля 2018 года по 23 декабря 2019 года составил 50 миллионов человек.

Открытие «Стамбульского аэропорта» состоялось 29 октября 2018 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За короткий срок «Стамбульский аэропорт» превратился в один из главных глобальных транспортных хабов региона, пишет Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган лично вручили плакет юбилейному пассажиру - семье Кобанбай.

Керем Неджати Кобанбай вместе с семьей вылетел из Стамбула в Нью-Йорк.

Член правления компании İGA Джемаль Кальонджу передал семье Кобанбай два абонемента на участие в программе «IGA PASS», предоставляющую привилегированные услуги в «Стамбульском аэропорту».

Глава Совета директоров Turkish Airlines Илькер Айджи передал семье Кобанбай четыре билета (туда-обратно) для поездки за рубеж, которые можно будет использовать в течение года.

Услугами крупнейшей воздушной гавани Турции - «Стамбульского аэропорта» 23 декабря 2019 года воспользовался 50-миллионный пассажир.

Открытие «Стамбульского аэропорта» состоялось 29 октября 2018 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За короткий срок «Стамбульский аэропорт» превратился в один из главных глобальных транспортных хабов региона.

После участия в выставке наследия исламских ученых в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине Эрдоган вручил памятную плакетку 50-миллионному пассажиру Кобанбай и его семье, которая отправлялась в Нью-Йорк.

Член правления компании İGA Джемаль Кальонджу подарил семье Кобанбай два членства «IGA PASS», предоставляющие привилегированные услуги в «Стамбульском аэропорту».

Глава Совета директоров Turkish Airlines Илькер Айджи передал всем членам семьи четыре билета в оба конца для поездки за рубеж с использованием в течение одного года.

Фото: Анадолу



Ще на цю тему:

15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
11:17 10.07.2019
Держдеп натякнув на санкції проти Туреччини через російські С-400
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
10:33 18.06.2019
США предупреждают о санкциях против Турции за размещение систем С-400
19:35 14.06.2019
Турция готова ответить на санкции США из-за С-400
11:25 14.06.2019
Анкара звинуватила Вашингтон у відмові створити робочу групу по С-400
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
15:01 28.02.2019
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
14:12 26.04.2018
Украинский АН-178 произве фурор на выставке в Турции
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 25.12.2019
У Грузії завершився курс планування багатонаціонального навчання «Rapid Triden»
17:00 25.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в южной Осетии перехватывали беспилотники условного противника
16:15 25.12.2019
Грузия получит от Турции $17 млн на оборону
11:30 25.12.2019
Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает выделение 132 млн долларов Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 25.12.2019
В России второй за сутки вертолет совершил жесткую посадку
20:15 25.12.2019
Экономику России готовят к полной «заморозке»
19:45 25.12.2019
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
18:30 25.12.2019
ЮВО: Авиация округа училась уничтожать командные пункты условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 25.12.2019
«Стамбульский аэропорт» обслужил 50-миллионного пассажира / Фото
11:00 25.12.2019
В Турции утвержден отчет по каналу «Стамбул»
09:15 25.12.2019
На півдні Туреччини через сильні опади та селі скасували навчання в школах / Фото
15:45 24.12.2019
Туреччина тримає бізнесмена у в'язниці, незважаючи на заклик ЄСПЛ про його звільнення
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 25.12.2019
В госбюджете Украины нет денег
20:30 25.12.2019
Папа Римський у Різдвяному зверненні згадав і Україну / Фото
20:00 25.12.2019
Поправки к «закону Хованской» оставят Крым без 500 млн рублей налогов и 15 тысяч рабочих мест
19:15 25.12.2019
Госсовет оккупированного Крыма утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд