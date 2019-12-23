Пассажиропоток Стамбульского аэропорта с 6 апреля 2018 года по 23 декабря 2019 года составил 50 миллионов человек.

Открытие «Стамбульского аэропорта» состоялось 29 октября 2018 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За короткий срок «Стамбульский аэропорт» превратился в один из главных глобальных транспортных хабов региона, пишет Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган лично вручили плакет юбилейному пассажиру - семье Кобанбай.

Керем Неджати Кобанбай вместе с семьей вылетел из Стамбула в Нью-Йорк.

Член правления компании İGA Джемаль Кальонджу передал семье Кобанбай два абонемента на участие в программе «IGA PASS», предоставляющую привилегированные услуги в «Стамбульском аэропорту».

Глава Совета директоров Turkish Airlines Илькер Айджи передал семье Кобанбай четыре билета (туда-обратно) для поездки за рубеж, которые можно будет использовать в течение года.

Услугами крупнейшей воздушной гавани Турции - «Стамбульского аэропорта» 23 декабря 2019 года воспользовался 50-миллионный пассажир.

Открытие «Стамбульского аэропорта» состоялось 29 октября 2018 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За короткий срок «Стамбульский аэропорт» превратился в один из главных глобальных транспортных хабов региона.

После участия в выставке наследия исламских ученых в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине Эрдоган вручил памятную плакетку 50-миллионному пассажиру Кобанбай и его семье, которая отправлялась в Нью-Йорк.

Член правления компании İGA Джемаль Кальонджу подарил семье Кобанбай два членства «IGA PASS», предоставляющие привилегированные услуги в «Стамбульском аэропорту».

Глава Совета директоров Turkish Airlines Илькер Айджи передал всем членам семьи четыре билета в оба конца для поездки за рубеж с использованием в течение одного года.

Фото: Анадолу