Уrраїна порушила справу за проїзд російського потяга в окупований Крим

15:15 25.12.2019   Крым

Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом перетину пасажирським потягом "Санкт-Петербург - Сімферополь" державного кордону України через Керченський міст. 

Кримінальне провадження зареєстровано 25 грудня за ч.1 ст.332 КК України, пише Українська правда з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представництва президента України в АР Крим.

"У ході досудового розслідування також буде надана правова оцінка незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права", заявили у прокуратурі. 

Раніше 25 грудня росЗМІ повідомили, що перший пасажирський потяг, який прямує з Санкт-Петербурга до Севастополя, прибув до Сімферополя.

"Поїзд їде за новим маршрутом, він пройшов в об'їзд території України, в ніч на 25 грудня він перетнув Кримський міст", - зазначалося у повідомленні.

Будівництво моста через Керченську протоку велося з 2015 року. У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста, запустити рух поїздів мостом РФ планувала у 2019 році.

Будівництво велося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу.

Будувати керченський міст допомагали сім компаній з ЄС.

У липні 2018 року ЄС запровадив санкції щодо шести компаній, які брали участь у будівництві Керченського моста.

У прокуратурі АР Крим заявили, що будівництво Керченського моста завдасть не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.

У зв'язку з будівництвом Україна готувала позов до РФ за збитки портів через Керченського моста.

23 грудня президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму і запустив рух мостом: залізницею через Кримський міст він відправився на рейковому автобусі з окупованої Керчі в Тамань.



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