На борту були десятки людей: в Росії сталася страшна НП з вертольотом / Фото
|10:45 25.12.2019
|Россия
У середу, 25 грудня, в Красноярському краї Росії вертоліт Мі-8, на борту якого знаходилося майже три десятка людей, здійснив жорстку посадку.
Про це з посиланням на екстрені служби повідомляють російськи ЗМІ, пише Апостроф.
Аварія сталася в селі Байкіт. За попередньою інформацією, вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Красноярські авіалінії" впав при зльоті. У повітряного судна була пошкоджена хвостова балка.
За словами джерела, на борту перебували 29 осіб. Є інформація про двох постраждалих: пілота Мі-8 госпіталізованр, один з пасажирів отримав травму ноги.
Повідомляється, що кількість постраджалих збільшилась до 6 осіб.
Фото: МНС РФ
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