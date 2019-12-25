У середу, 25 грудня, в Красноярському краї Росії вертоліт Мі-8, на борту якого знаходилося майже три десятка людей, здійснив жорстку посадку.

Про це з посиланням на екстрені служби повідомляють російськи ЗМІ, пише Апостроф.

Аварія сталася в селі Байкіт. За попередньою інформацією, вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Красноярські авіалінії" впав при зльоті. У повітряного судна була пошкоджена хвостова балка.

За словами джерела, на борту перебували 29 осіб. Є інформація про двох постраждалих: пілота Мі-8 госпіталізованр, один з пасажирів отримав травму ноги.

Повідомляється, що кількість постраджалих збільшилась до 6 осіб.

Фото: МНС РФ