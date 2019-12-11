Для нужд экипажа сейнера "Норд" собственник выкупит у оккупационных властей Крыма старое судно.

Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель рыбколхоза им. 1 мая Сергей Лесков, которому и принадлежал задержаный Украиной сейнер.

"Наш "проект выживания" – выкуп старого судна "Гриф", находящегося в собственности у республики. Недавно состоялась встреча, на которой были даны все указания для отчуждения судна из собственности РК и дальнейшей продажи его нашему предприятию", - сообщил Сергей Лесков.

"Гриф" датируется 1983 годом выпуска, в течение последних пяти лет судно не эксплуатируется.

"В бытность Украины это судно было передано военному подразделению и работало на военном полигоне. С него снято все рыболовно-промысловое оборудование, рефрижераторное. Но есть инвестор, который готов совместно с нами его восстановить", - рассказал Сергей Лесков.

По его словам, сейнер надеются выкупить не более чем за миллион рублей. "Визуально оценить во сколько обойдутся работы по корпусу невозможно. Но как показывает практика, в лучшем варианте это до 15 миллионов рублей. Установка всего необходимого оборудования – не менее 10 миллионов рублей. Итого 25-30 миллионов рублей", - подчеркнул судовладелец.

Напомним, рыболовецкий сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года вместе с экипажем. В течение года все моряки, в том числе и капитан Владимир Горбенко вернулись в Крым.

Ранее сообщалось, что рыбколхоз имени Первого мая оккуупированной Керчи - судовладелец задержанного Украиной весной прошлого года сейнера "Норд", увольняет сотрудников, поскольку обещания крымских "властей" купить новое судно для рыбаков не выполнены.