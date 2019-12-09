В 2020 году в состав ВМФ России получит 14 боевых кораблей и 3 подводные лодки – Шойгу
|14:15 25.12.2019
|Россия
В 2020 году в состав Военно-морского флота России необходимо ввести четырнадцать кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, восемнадцать катеров и судов обеспечения.
Такую задачу озвучил 24 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина, пишет sudostroenie.info.
Что касается 2019 года, то, по данным Сергея Шойгу, все задачи, определенные на этот период, выполнены, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.
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