В 2020 году в состав ВМФ России получит 14 боевых кораблей и 3 подводные лодки – Шойгу

14:15 25.12.2019   Россия

В 2020 году в состав Военно-морского флота России необходимо ввести четырнадцать кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, восемнадцать катеров и судов обеспечения.

Такую задачу озвучил 24 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина, пишет sudostroenie.info.

Что касается 2019 года, то, по данным Сергея Шойгу, все задачи, определенные на этот период, выполнены, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.



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