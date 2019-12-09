В 2020 году в состав Военно-морского флота России необходимо ввести четырнадцать кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, восемнадцать катеров и судов обеспечения.

Такую задачу озвучил 24 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина, пишет sudostroenie.info.

Что касается 2019 года, то, по данным Сергея Шойгу, все задачи, определенные на этот период, выполнены, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.