Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год

14:30 25.12.2019   Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон одобрил утвержденный парламентом закон о государственном бюджете на 2020 год. 

Об этом глава республики проинформировал на своей странице в Фейсбук, пишет finanz.ru.

«Сегодня подписал ряд законов, направленных мне парламентом для промульгации. Речь идет о законе «О государственном бюджете на 2020 год», законе «О бюджете государственного социального страхования» на будущий год, законе «О фондах обязательного медицинского страхования» на 2020 год, а также о блоке законов, направленных на предоставление дополнительной социальной защиты определенным категориям населения», - написал Додон и отметил, что до конца года эти законы будут обнародованы и вступят в силу.

Согласно документу, в 2020 году доходы бюджета вырастут на 8,6%, до 44,1 млрд леев (2,5 млрд долларов), за счет налогов и сборов. Расходы запланированы в сумме 51,5 млрд леев (2,9 млрд долларов), что на 11,2% больше, чем в 2019 году. Главными расходными статьями в структуре бюджета названы социальная защита, образование, здравоохранение, а также реформы в системе правосудия и другие. Дефицит, который составит 7,4 млрд леев (431 млн долларов), планируется покрывать за счет внешнего финансирования и внутренних источников.

В следующем году власти страны прогнозируют реальный рост ВВП на 3,8%, а инфляцию - на уровне 5,7%.



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